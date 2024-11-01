Под вулканами Исландии разгорается фитиль?

Вот так выглядит Аскья – действующий стратовулкан в центре Исландии. Он не извергался уже 60 лет,..
Дата загрузки: 2024-11-01
Вот так выглядит Аскья – действующий стратовулкан в центре Исландии. Он не извергался уже 60 лет, поэтому учёные уделяют ему мало внимания. Но геофизик Фрейстейдн Сигмюндссон приезжает сюда почти каждый год вот уже больше 30 лет. И это дало плоды. Исследователь заметил, что вулкан растёт. За последний год он стал выше на 12 сантиметров.
[Фрейстейдн Сигмюндссон, геофизик]:
«Десятилетиями здесь высота изменения грунта измерялась сантиметрами. Но затем внезапно, когда начались колебания, он поднялся более чем на 70 сантиметров. Это очень много».
Эти изменения подтверждают, что стратовулкан не засыпает и может извергнуться в любое время.
[Фрейстейдн Сигмюндссон, геофизик]:
«В последние десятилетия люди всё больше интересуются красотой вулканов, приходят посмотреть на извержение и видят, какое оно впечатляющее. <…> Но теперь на юго-западе Исландии вулканы активизировались и принесли много разрушений. Людям приходится переезжать, и мы снова вспоминаем, как опасны вулканы».
Одновременно в Исландии тают ледники. Это хорошо видит Рагнар Франк Кристьянссон. Он 25 лет наблюдает за двумя ледниками. Один из них значительно уменьшился.
[Рагнар Франк Кристьянссон, волонтёр]:
«Первые 15 лет ледник то расширялся, то отступал метров на десять назад. В этом нет ничего особенного. Но последние десять лет он ежегодно отступает на 100 метров. Это длина футбольного поля».
Теперь Рагнар не может близко подойти к леднику, поскольку рядом образовалось целое озеро воды. Приходится делать замеры с помощью специальной аппаратуры. В этом году в одном месте ледник отступил на 300 метров. Это самый большой показатель за последние годы.
Учёные ищут взаимосвязь между деятельностью вулканов и таянием льда. Эти исследования помогут спрогнозировать поведение вулканов и ледников в других регионах.
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