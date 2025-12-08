Трагедия в ночном клубе в штате Гоа на западе Индии. Здесь случился пожар. Погибло 25 человек...

Пожар в ночном клубе в Гоа: родственники приехали на опознание тел

Трагедия в ночном клубе в штате Гоа на западе Индии. Здесь случился пожар. Погибло 25 человек. Ещё шестеро пострадавших находятся в больницах. Их состояние оценивают как стабильное.

Пожар вспыхнул в заведении в посёлке Арпора около полуночи. Пожарные боролись с огнём всю ночь. Тела всех погибших уже обнаружены.

По данным полиции, среди жертв – по меньшей мере, четверо туристов. Ещё 14 человек были сотрудниками клуба.

Родственники жертв приехали на опознание тел.

[дядя погибших]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мои племянники приехали сюда работать в отеле 6-7 месяцев назад. Старшему было 20 лет, а младшему – 18. Они были братьями. Оба погибли».

Что стало причиной пожара, пока не сообщают. По некоторым данным, это мог быть взрыв газового баллона, но официально это не подтвердили. Власти обещают расследовать инцидент.

[Прамод Савант, глава штата Гоа]:

«Мы распорядились провести судебное расследование инцидента. Мы изучим полученные клубом разрешения и тех, кто их выдал. Мы выясним, были ли соблюдены пожарные и строительные нормы. Выданы ордера на арест владельцев клуба. Менеджеры и другие лица уже арестованы. После расследования виновные сядут в тюрьму».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал выплатить компенсации родственникам жертв и пострадавшим.

Гоа – популярное направление у иностранных туристов. Небольшой прибрежный штат привлекает своими пляжами и живописным холмистым ландшафтом.

Короткая ссылка на эту страницу: