В мире празднуют католическое Рождество

Католики и протестанты в ночь на 25 декабря встретили Рождество. В Вифлееме после двух лет войны снова проходят праздничные мероприятия. Верующие по традиции посещают базилику Рождества Христова.

[Себастьян, турист из Дании]:

«Это, возможно, небольшой проблеск надежды на будущее, показывающий, что люди всё-таки могут жить в мире». [Юсеф, турист из Израиля]:

«Я был здесь в прошлом году, и атмосфера была полна печали, но сегодня она полна счастья. Я приношу из своего города Назарета в Вифлеем и во весь мир лучшие пожелания в святой праздник – в день рождения Иисуса».

С Рождеством поздравили всех на Земле и астронавты 74-й долговременной экспедиции Международной космической станции.

[Эдвард Финк, командир МКС]:

«Немного грустно, что в это время мы не со своими семьями, но мы вместе с нашей космической семьёй, так что всё в порядке. И мы с нетерпением ждем возможности провести праздники вместе, и не только здесь, на борту космической станции, но и со всеми нашими друзьями в центрах управления полётами по всей планете – в Хьюстоне, Хантсвилле, Мюнхене, Москве и Цукубе в Японии».

Внутри МКС появились рождественские украшения.

[Крис Уильямс, астронавт]:

«Одна из особенностей праздников – традиции. И пока мы все вдали от наших домашних традиций, можем наслаждаться новыми традициями на борту. Как видите, у нас здесь есть немного украшений: маленькая ёлка, а ещё мы повесили сапожки для подарков у шлюза для праздничной атмосферы».

В Токио тоже празднуют Рождество. В океанариуме Санта-Клаус поплавал вместе с пингвинами.

[Харуки, гость океанариума]:

«Это очень весело. Обычно мне многое не удаётся увидеть, а здесь очень забавные пингвины. Я прекрасно провёл время».

А в мексиканском городе Оахака в преддверии Рождества прошёл традиционный праздник «Ночь редиса». Каждый год местные фермеры и художники объединяются и создают скульптуры из гигантских корнеплодов. Авторов вдохновляют различные темы – начиная с религии и заканчивая повседневными событиями.

