Бывший наблюдательный пункт времён холодной войны вот-вот рухнет из-за береговой эрозии

Выведенный из эксплуатации ядерный наблюдательный пункт времён холодной войны балансирует на краю обрыва из-за береговой эрозии.

Его в 1959 году построил Королевский наблюдательный корпус на востоке Англии в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

В то время он находился примерно в 90 метрах от края обрыва.

Восточный Йоркшир имеет одну из самых быстро разрушающихся береговых линий в Великобритании. По данным Агентства по охране окружающей среды, береговая линия в районе Холдернесс размывается на два метра каждый год.

Совет графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир призвал общественность не заходить на обрывы. Кроме того, была перекрыта дорога, ведущая к этому району.

Здание было выведено из эксплуатации в начале 90-х годов прошлого века. Оно предназначалось для мониторинга ядерных взрывов и радиоактивных осадков в рамках системы раннего предупреждения о ядерной угрозе во времена холодной войны.

Пост был частью национальной сети примерно из 1500 подобных объектов по всей Великобритании. На них должны были фиксировать вспышки, ударные волны, направления и уровень радиации для передачи данных правительству, чтобы координировать ответ на атаку.

