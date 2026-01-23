Австрийская корова сознательно использует метлу, чтобы почесать бока

Познакомьтесь с Вероникой – 13-летней коровой породы швейцарско-бурая. Вообще её собратья не славятся особо развитым интеллектом...

Вообще её собратья не славятся особо развитым интеллектом. Но Вероника превзошла всех. Она сознательно использует инструмент – метлу – чтобы почесать бока и живот.

Учёные из Венского ветеринарного университета исследователи животное и были крайне удивлены.

[Антонио Хосе Осуна-Маскаро, учёный]:

«Это шокирует нас, тех, кто посвящает свою жизнь изучению разума животных и использования инструментов».

Удивительно и то, что Вероника использует метлу разными способами: в зависимости от того, до какой части тела ей нужно дотянуться. Последние девять лет она совершенствовала свои навыки.

[Антонио Хосе Осуна-Маскаро, учёный]:

«Она сама начала использовать инструменты, это её собственное открытие. Она подбирала упавшие ветки деревьев и чесалась ими. Но за эти 9 лет она разработала фантастическую технику. Она значительно улучшила свои навыки использования инструментов. Единственный известный нам пример многоцелевого использования инструмента в природе – это шимпанзе из Конго. Они используют два разных инструмента, чтобы ловить термитов».

Теперь учёные надеются найти другие примеры использования инструментов крупным рогатым скотом и другими животными, чтобы доказать, что случай Вероники не уникальный.

[Антонио Хосе Осуна-Маскаро, учёный]:

«В мире насчитывается около полутора миллиардов коров и быков. И мы только сейчас начинаем понимать, что они способны использовать инструменты».

Вероника живёт на органической ферме на юге Австрии. Её никогда не доили. Владелец говорит, что она живёт там просто в качестве домашнего питомца.

