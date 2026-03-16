Трамп требует от других стран помощи в защите Ормузского пролива

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его администрация ведёт переговоры с семью странами о помощи..

Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его администрация ведёт переговоры с семью странами о помощи в обеспечении безопасности в Ормузском проливе. Он призвал их помочь защитить суда на этом жизненно важном водном пути, который блокирует Тегеран.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Китай, например, получает около 90% своей нефти из Ормузского пролива, и было бы неплохо, если бы другие страны обеспечивали безопасность этого пролива вместе с нами».

По словам Трампа, многие страны направят военные корабли, чтобы обеспечить судоходство в Ормузском проливе, через который проходит 20% мирового экспорта нефти.

В сообщении в социальных сетях он выразил надежду на участие Китая, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и других стран.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою территорию. Потому что именно оттуда они получают энергию. И они должны были прийти и помочь нам защитить её. Можно даже сказать, что нам вообще не стоило там находиться, потому что нам это не нужно, у нас много нефти. Мы крупнейший производитель в мире».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Япония уже отреагировала. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что у Токио пока нет планов направлять военно-морские суда для сопровождения танкеров.

[Санаэ Такаити, премьер-министр Японии]:

«Нас ещё не просили, нам трудно отвечать на гипотетические вопросы. Правительство Японии в настоящее время изучает, какие необходимые меры следует принять».

Несмотря на сильную зависимость Японии от ближневосточных энергоресурсов, конституция страны ограничивает масштабы зарубежных военных операций, которые Токио может проводить.

На этой неделе Такаити отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом, которые, по её словам, будут посвящены конфликту с Ираном.

Между тем Израиль заявил, что продолжит действовать как в Иране, так и в Ливане до тех пор, пока не будет достигнута цель операции.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, израильские военные стремятся не свергнуть правительство, а «создать условия» для того, чтобы народ Ирана «вернул себе свою страну».

Тегеран заявляет, что остаётся готовым к самообороне и капитулировать не намерен. А американские официальные лица говорят, что американо-израильская военная операция против Ирана закончится в течение нескольких недель и что за этим последует снижение цен на энергоносители.

Короткая ссылка на эту страницу: