Дональд Трамп договорился с Ираном о двухнедельном прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Об этом он сообщил менее чем за два часа до истечения крайнего срока, установленного Вашингтоном для открытия Ормузского пролива. В противном случае глава Белого дома обещал «гибель целой цивилизации».

Иранское государственное телевидение заявило, что США приняли условия Ирана по прекращению войны.

А Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что сделка, заключённая в последнюю минуту, стала возможной на условии «полного, немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива».

Через несколько минут после заявления Трампа министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что пролив будет открыт, но при координации с иранскими вооружёнными силами.

На фоне новостей о прекращении огня и открытии пролива стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 13% и составила около 94 долларов за баррель.

На азиатских фондовых рынках, которые пострадали от войны и роста цен на энергоносители, наблюдался значительный рост. Японский Nikkei вырос более чем на 5%, а южнокорейский базовый индекс Kospi – почти на 6%.

Два представителя Белого дома сообщили Reuters, что Израиль также согласился на двухнедельное прекращение огня и приостановку собственной кампании авиаударов.

Трамп также заявил, что Иран представил план из 10 пунктов, который он назвал «рабочей основой для переговоров».

Иранские государственные СМИ сообщили, что переговоры будут проходить при посредничестве Пакистана и начнутся в пятницу в Исламабаде.

