Скоростной пассажирский поезд протаранил грузовик во Франции

Во Франции высокоскоростной пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику. Машинист погиб, несколько пассажиров получили телесные повреждения.

Инцидент произошёл около 7 утра на переезде в департаменте Па-де-Кале на севере страны. Поезд следовал из Дюнкерка в Париж.

Как сообщают, он ехал со скоростью около 160 километров в час и после столкновения проехал еще несколько сотен метров, прежде чем остановиться. На переезде он протаранил колонну автомобилей, перевозившую передвижной военный мост.

После инцидента все 246 пассажиров и два бортпроводника были эвакуированы. Состояние двоих пассажиров оценили как тяжёлое и доставили их в больницу. Как сообщают, угрозы их жизни нет.

По данным властей, причина аварии пока не установлена. Водителя грузовика задержала полиция. Следователи изучают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту непредумышленного убийства и причинения телесных повреждений по неосторожности.

Движение поездов на линии приостановлено.

