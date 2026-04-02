Дональд Трамп обратился к нации и сказал, что боевые действия в Иране скоро завершатся

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы собираемся завершить начатое, и сделаем это очень быстро. Мы уже очень близки».

В своем выступлении в прайм-тайм президент США Дональд Трамп сказал, что операция в Иране близка к завершению. Он отметил, что американские силы практически завершили выполнение поставленных задач.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Их флот уничтожен. Их военно-воздушные силы выведены из строя. Их ракетные запасы практически исчерпаны или нейтрализованы. Об этом говорят все. И сегодня я рад сообщить, что ключевые стратегические задачи почти выполнены».

В то же время Трамп предупредил, что ситуация может обостриться, если руководство Ирана не пойдёт на уступки в ходе переговоров. По его словам, США продолжат наносить удары по целям в ближайшие недели.

Мировые цены на нефть после этого заявления продемонстрировали резкий рост. Цена июньского контракта на нефть марки Brent подскочила примерно на 5% более чем до 106 долларов за баррель.

Между тем, президент прокомментировал рост цен на топливо в США.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Многие американцы обеспокоены недавним ростом цен на бензин внутри страны. Этот краткосрочный рост полностью связан с атаками иранского режима на коммерческие нефтяные танкеры соседних стран, не имеющих отношения к конфликту».

Трамп не затронул тему НАТО. Однако ранее в тот же день он заявил, что недоволен альянсом из-за недостаточной поддержки американских действий в Иране.

Кроме того, в среду Дональд Трамп покинул Белый дом, чтобы присутствовать на слушаниях в Верховном суде. Он стал первым действующим президентом США, который присутствовал на подобных заседаниях.

Он заслушал аргументы в поддержку своего распоряжения об ограничении гражданства по праву рождения. Ранее нижестоящий суд заблокировал его распоряжение отказывать в гражданстве детям, родившимся в США, если ни один из родителей не является гражданином или обладателем грин-карты.

