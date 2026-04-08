fb pixel
Телеканал NTD

В Германии протестуют против новых ограничений для мужчин призывного возраста

Около тысячи человек вышли на традиционный пасхальный марш мира во Франкфурте. Поводом стали не только вооружённые..

Дата загрузки: 2026-04-08

Около тысячи человек вышли на традиционный пасхальный марш мира во Франкфурте. Поводом стали не только вооружённые конфликты в мире, но и новые правила военной службы в Германии.

Обновлённый закон требует от мужчин призывного возраста получать разрешение для выезда за границу более чем на три месяца. Норма вступила в силу в январе и касается миллионов граждан в возрасте от 17 до 45 лет.

Закон был принят в прошлом году для увеличения численности Бундесвера и выполнения обязательств перед НАТО. Власти объясняют изменения необходимостью усиления обороноспособности на фоне роста напряжённости в Европе.

[Луис Эльзен Мессмер, участник акции]:
«Это полный абсурд и ещё одно ограничение наших прав. Война всегда означает ограничение прав – на этот раз свободы передвижения».

[Михель Кёнигсхоф, участник акции]:
«То, что теперь нужно получать разрешение Бундесвера на выезд более чем на три месяца, показывает, что этот закон вовсе не такой добровольный, как его представляют».

В Министерстве обороны заявили, что военная служба в Германии остаётся добровольной. Сейчас ведомство разрабатывает правила, которые позволят получать исключения и уменьшить бюрократию.

По словам представителя Министерства, новые меры нужны для создания надёжной системы учёта. В случае чрезвычайной ситуации власти должны понимать, кто из граждан находится за пределами страны.

Короткая ссылка на эту страницу:

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...