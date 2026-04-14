Рынок ковров Тегерана оживает на фоне двухнедельного прекращения огня

В Тегеране после начала двухнедельного прекращения огня с США начали открываться магазины в историческом Гранд-базаре. Особенно..

В Тегеране после начала двухнедельного прекращения огня с США начали открываться магазины в историческом Гранд-базаре. Особенно оживление заметно в торговых рядах, где продаются и реставрируются знаменитые персидские ковры.

Многие мастерские были закрыты почти два месяца из-за боевых действий и авиаударов. Сейчас владельцы возвращаются к работе, несмотря на разрушения и нестабильную ситуацию.

[Мохамад Агахей, мастер по ремонту ковров]:

«Наши дома и дома других людей были повреждены, окна выбиты, потому что война неизбежно влияет на жизнь людей».

Ремесленники говорят, что не могут позволить себе простаивать, поскольку доход зависит только от ежедневной работы.

[Мохамад Агахей, мастер по ремонту ковров]:

«Даже если война усилится, у нас нет выбора, поскольку нужны средства к существованию. Людям нужно на что-то жить».

По словам продавцов, на рынок постепенно возвращаются и зарубежные покупатели.

[Амир Кешавараз, владелец коврового магазина]:

«Например, страны Восточной Азии понемногу возвращаются к бизнесу. В Европу ковры можно отправлять по суше и в контейнерах».

Впрочем, многие пока делают прогнозы с осторожностью.

[Саид Мохаммади, мастер по ремонту ковров]:

«В условиях войны мы были закрыты около двух месяцев, и только пять-шесть дней назад вернулись. Теперь остаётся надеяться и смотреть, что будет дальше».

Гранд-базар считается одним из крупнейших и старейших рынков региона.

