Инженеры в Мексике создали простой в использовании роботизированный протез

Упрощённый бионический протез руки создали в Автономном университете Гвадалахары в Мексике. Первым устройство тестирует Альберто Ороско, у которого от рождения нет руки ниже локтевого сустава. Разработка призвана помочь людям без конечностей, которым трудно привыкнуть к сложным бионическим протезам.

[Эрик Гусман, учёный]:

«Процесс адаптации к нашему устройству проходит намного легче, чем к другим протезам, для работы которых требуются крупные электронные компоненты. Протез E-Redi настолько простой, что им можно управлять с помощью одного датчика мышечного сигнала».

В разработке участвует инженер-конструктор Хорхе Веласко. С Альберто его связывает давняя дружба.

[Хорхе Веласко, инженер-конструктор]:

«По вечерам мы смотрели разные фильмы, включая такие, как «Звёздные войны» и «Робокоп». В этих фильмах отражены технологии будущего. Однажды я в шутку сказал Альберто, что когда-нибудь сделаю для него бионическую руку, и это будет невероятно».

После многих лет исследований это обещание наконец-то выполнено.

В управлении бионическим протезом участвует датчик мышечного сигнала. При этом пациенту необходимо тренировать мозг, чтобы научиться двигать роботизированной конечностью.

[Альберто Ороско, пациент]:

«Любой протез сейчас меня впечатляет, и особенно если его с такой любовью и самоотдачей сделал мой лучший друг. Сначала протез был довольно ограниченный с точки зрения движений, но теперь, после достигнутых успехов, я чувствую, что он не уступает многим другим протезам».

Работа над бионическим протезом продолжается. В будущих версиях появится функция управления голосом, которая позволит совершать сложные движения кистью.

