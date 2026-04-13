Инженеры в Мексике создали простой в использовании роботизированный протез

Дата загрузки: 2026-04-13
Упрощённый бионический протез руки создали в Автономном университете Гвадалахары в Мексике. Первым устройство тестирует Альберто Ороско, у которого от рождения нет руки ниже локтевого сустава. Разработка призвана помочь людям без конечностей, которым трудно привыкнуть к сложным бионическим протезам.
[Эрик Гусман, учёный]:
«Процесс адаптации к нашему устройству проходит намного легче, чем к другим протезам, для работы которых требуются крупные электронные компоненты. Протез E-Redi настолько простой, что им можно управлять с помощью одного датчика мышечного сигнала».
В разработке участвует инженер-конструктор Хорхе Веласко. С Альберто его связывает давняя дружба.
[Хорхе Веласко, инженер-конструктор]:
«По вечерам мы смотрели разные фильмы, включая такие, как «Звёздные войны» и «Робокоп». В этих фильмах отражены технологии будущего. Однажды я в шутку сказал Альберто, что когда-нибудь сделаю для него бионическую руку, и это будет невероятно».
После многих лет исследований это обещание наконец-то выполнено.
В управлении бионическим протезом участвует датчик мышечного сигнала. При этом пациенту необходимо тренировать мозг, чтобы научиться двигать роботизированной конечностью.
[Альберто Ороско, пациент]:
«Любой протез сейчас меня впечатляет, и особенно если его с такой любовью и самоотдачей сделал мой лучший друг. Сначала протез был довольно ограниченный с точки зрения движений, но теперь, после достигнутых успехов, я чувствую, что он не уступает многим другим протезам».
Работа над бионическим протезом продолжается. В будущих версиях появится функция управления голосом, которая позволит совершать сложные движения кистью.
