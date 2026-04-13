fb pixel
Телеканал NTD

Смертельная аллергия после укуса клеща зафиксирована в Австралии

Смертельная аллергия после укуса клеща зафиксирована в Австралии

Аллергия после укуса клеща Австралия В Австралии зафиксирован первый подтверждённый случай смерти, связанный с аллергической реакцией..

Дата загрузки: 2026-04-13

Смертельная аллергия после укуса клеща зафиксирована в Австралии

Аллергия после укуса клеща
Австралия

В Австралии зафиксирован первый подтверждённый случай смерти, связанный с аллергической реакцией после укуса клеща. Жертвой стал подросток Джереми Уэбб из Нового Южного Уэльса.

Проблема становится всё шире. Житель пригорода Брисбена Мэтт Джейкобс столкнулся с тяжёлыми последствиями после укуса клеща. У него развилась аллергия на мясо млекопитающих – опасное состояние, при котором организм реагирует на красное мясо и продукты с его содержанием.

[Мэтт Джейкобс, пострадавший]:
«Лекарства, мыло, лосьоны – вообще всё, конфеты, мороженое – приходится менять буквально всё».

Сейчас Мэтт постоянно носит с собой шприц с адреналином и антигистаминные препараты. Он также больше не ходит в рестораны.

[Мэтт Джейкобс, пострадавший]:
«Если рядом готовят жирную еду, это может вызвать сыпь на лице, тошноту и туман в голове, поэтому я даже не рискую».

Лечения от этой аллергии пока не существует. Учёные подчёркивают, что главной защитой остаётся профилактика укусов.

С 2020 года число случаев подобных аллергических реакций в Австралии выросло на 22%. Наиболее затронутыми регионами остаются юго-восток Квинсленда и север штата Новый Южный Уэльс.

[Мэтт Джейкобс, пострадавший]:
«Эксперты считают, что проблему можно решить с помощью широкой информационной кампании. Подобной той, что в своё время популяризировала защиту от солнца».

Специалисты подчёркивают: своевременная информация может снизить число тяжёлых случаев и спасти жизни.

Короткая ссылка на эту страницу:

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...