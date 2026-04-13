Смертельная аллергия после укуса клеща зафиксирована в Австралии

Аллергия после укуса клеща

Австралия

В Австралии зафиксирован первый подтверждённый случай смерти, связанный с аллергической реакцией после укуса клеща. Жертвой стал подросток Джереми Уэбб из Нового Южного Уэльса.

Проблема становится всё шире. Житель пригорода Брисбена Мэтт Джейкобс столкнулся с тяжёлыми последствиями после укуса клеща. У него развилась аллергия на мясо млекопитающих – опасное состояние, при котором организм реагирует на красное мясо и продукты с его содержанием.

[Мэтт Джейкобс, пострадавший]:

«Лекарства, мыло, лосьоны – вообще всё, конфеты, мороженое – приходится менять буквально всё».

Сейчас Мэтт постоянно носит с собой шприц с адреналином и антигистаминные препараты. Он также больше не ходит в рестораны.

[Мэтт Джейкобс, пострадавший]:

«Если рядом готовят жирную еду, это может вызвать сыпь на лице, тошноту и туман в голове, поэтому я даже не рискую».

Лечения от этой аллергии пока не существует. Учёные подчёркивают, что главной защитой остаётся профилактика укусов.

С 2020 года число случаев подобных аллергических реакций в Австралии выросло на 22%. Наиболее затронутыми регионами остаются юго-восток Квинсленда и север штата Новый Южный Уэльс.

[Мэтт Джейкобс, пострадавший]:

«Эксперты считают, что проблему можно решить с помощью широкой информационной кампании. Подобной той, что в своё время популяризировала защиту от солнца».

Специалисты подчёркивают: своевременная информация может снизить число тяжёлых случаев и спасти жизни.

