Как люди живут рядом с роботами в экспериментальном городе Toyota

Автономный робот-буксировщик Guide Mobi помогает автомобилю занять место на парковке. Такая картина кажется вполне обыденной в этом городе. Он экспериментальный и называется Woven City. Его строит японская компания Toyota недалеко от горы Фудзи.

Также по улицам скользит электрический беспилотный шаттл e-Palette, рассчитанный на 16 пассажиров.

Кроме того, есть инновационный центр, где можно смоделировать управление воздушным такси с вертикальным взлётом и посадкой.

В городе тестируют и другие высокотехнологичные творения. Именно для этого его построили. Здесь не нужно разрешения властей для испытаний.

[Дайсукэ Тоёда, вице-президент компании Woven by Toyota]:

«Здесь можно опробовать различную технику и сначала доказать, что она безопасна и работоспособна. Затем, основываясь на этих доказательствах, мы надеемся помочь правительствам улучшить регулирование и внести свой вклад в создание более комфортной жизни общества».

Первый участок города открылся в прошлом году. Сейчас он занимает площадь в 47 000 квадратных метров. Здесь живёт около 100 человек.

После завершения строительства площадь города достигнет почти 300 000 квадратных метров. Он сможет вместить 2000 жителей.

Все здания соединены подземными переходами. По ним передвигаются автономные транспортные средства, которые доставляют товары непосредственно в дома.

Кроме того, люди тестируют робота-помощника, которого Toyota называет «дворецким». Им можно управлять голосом или с помощью планшета. Также робот умеет распознавать окружающую обстановку и передвигаться самостоятельно.

В экспериментальном городе будут тестировать электромобили, робототехнику, энергетические системы и интеллектуальную инфраструктуру.

