Роботизированный манипулятор помогает учиться глухим школьникам в Кении

Этот роботизированный манипулятор может изменить подход к обучению глухих школьников. Его создал кенийский стартап ZeroBionic из Найроби.

Задача манипулятора – помочь проводить уроки естественных наук и технологий на языке жестов.

[Деннис Айойи, учитель]:

«Одна из наших главных проблем – несоответствия в жестах. Не хватает адекватных жестов для обучения учащихся с нарушениями слуха. Почему? Потому что наш кенийский язык жестов пока в стадии развития. В нём мало терминологии из таких областей, как наука, технологии, инженерия и математика».

Учителя в разных школах стали сами придумывать жесты, чтобы объяснять материал на уроках. В итоге получилась путаница.

Именно эту проблему и решает разработанная кенийскими инженерами система. Учитель надевает манипулятор, оснащённый датчиками, и объясняет материал. «Умная» система преобразует произнесённые слова в жесты с помощью электронно управляемой руки.

Эти жесты записываются, а затем их загружают в постоянно пополняющуюся базу данных языка жестов.

Роботизированной рукой также можно управлять дистанционно. Это позволяет учителям проводить уроки для школьников из отдалённых районов.

По данным разработчиков, в пилотной программе по распространению новой технологии приняли участие более 500 000 учеников.

Технологию также тестируют в Швейцарии. Подобные проекты есть и в таких странах, как Франция и Вьетнам.

