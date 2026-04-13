Трамп отдал приказ блокировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что с понедельника приказал американским военным блокировать Ормузский пролив. По его словам, он поручил ВМС разыскивать и перехватывать все суда в международных водах, которые заплатили Ирану за проход, поскольку эти пошлины незаконные.

Кроме того, он ещё раз отметил, что США начинают расчистку водного пути от мин, и что американские военные пресекут любые попытки иранцев атаковать их или мирные суда.

[Дональд Трамп, президент США]:

«В 10 часов утра вступает в силу блокада. Другие страны работают над этим, поэтому Иран не сможет продавать нефть».

Ранее переговоры с Ираном, которые продолжались в столице Пакистана более 20 часов, завершились без соглашения о прекращении войны. Со стороны США их возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс.

[Джей Ди Вэнс, вице-президент США]:

«У нас был ряд содержательных дискуссий с иранцами, это хорошая новость. Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения».

Вэнс заявил, что Иран отказался от американских условий, в том числе по ядерному оружию.

[Джей Ди Вэнс, вице-президент США]:

«Главный вопрос в том, проявляет ли Иран намерение фундаментально отказаться от разработки ядерного оружия, не только сейчас, не только через два года, но и в долгосрочной перспективе. Мы этого пока не видим, но надеемся, что увидим».

В ходе переговоров, начавшихся в субботу, три супертанкера, перевозившие нефть, а также несколько коммерческих судов прошли через Ормузский пролив.

МИД Ирана заявил, что стороны достигли взаимопонимания по некоторым вопросам, но по нескольким ключевым пунктам остаются далеки от соглашения.

Это была первая прямая встреча представителей США и Ирана более чем за десятилетие, а также первая встреча на самом высоком уровне со времён Исламской революции 1979 года.

Ранее на прошлой неделе США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.

