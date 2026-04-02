Защитник птиц спасает голубей от смертельной опасности в Нью-Йорке

На Тайм-сквер в Нью-Йорке среди толп людей городские голуби каждый день ищут пропитание и сталкиваются со..

На Тайм-сквер в Нью-Йорке среди толп людей городские голуби каждый день ищут пропитание и сталкиваются со скрытой опасностью. Это нитки и человеческие волосы. Они обматываются вокруг голубиных лапок, угрожая здоровью и жизни.

На помощь голубям часто приходит сотрудник Фонда защиты диких птиц Майкл Кавальер.

[Майкл Кавальер, сотрудник Фонда защиты диких птиц]:

«Голуби – беззащитные существа. Им угрожают люди, автомобили и загрязнение природы, включая свинец в воздухе. Всё это может их убить. Голубь со стянутыми ниткой лапками, пытающийся выжить, – душераздирающее зрелище. И когда ловишь голубя, перерезаешь и снимаешь нитку, даже такое простое действие кажется очень трогательным».

Майкл ловит голубей и осторожно срезает нитки и волосы на лапках. Если этого не сделать, птица может потерять пальцы. Также может начаться инфекция.

Некоторых голубей с незначительными травмами Майкл сразу выпускает на волю. А некоторых отвозит в реабилитационный центр к ветеринарам.

Голубей часто считают «грязными птицами». Но, по словам специалистов, для людей угрозы заражения от них какими-нибудь болезнями почти нет.

Ну а Майкл видит в голубях прекрасных существ, созданных природой.

[Майкл Кавальер, сотрудник Фонда защиты диких птиц]:

«Судя по тому, что я читал, голуби образуют пары на всю жизнь. Они держатся вместе в своих стаях и заботятся друг о друге».

Майкл призывает людей не проходить мимо травмированных птиц. Он говорит, что можно их поймать, посадить в коробку, накрыть полотенцем и доставить в реабилитационный центр, где им смогут помочь.

