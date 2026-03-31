Канцлер Германии хочет, чтобы 80% сирийских беженцев вернулись домой

Германия и Сирия будут совместно работать над возвращением сирийских беженцев на родину. Об этом сообщил канцлер..

Германия и Сирия будут совместно работать над возвращением сирийских беженцев на родину. Об этом сообщил канцлер Фридрих Мерц после встречи с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

[Фридрих Мерц, канцлер Германии]:

«Я могу лишь снова поблагодарить немецкий народ, который принял большое число беженцев в последние несколько лет. Но гражданская война закончилась, и теперь есть перспектива возвращения на родину, в Сирию».

По словам канцлера, сирийские беженцы сыграют важную роль в восстановлении своей страны, разрушенной войной. Он заявил, что в последующие три года вернутся домой примерно 80% сирийцев.

[Фридрих Мерц, канцлер Германии]:

«Я также попросил президента аш-Шараа в первую очередь уделить внимание возвращению тех, у кого больше нет действующего вида на жительство в Германии. Это небольшая группа, но она создаёт нам проблемы. Это сирийцы, совершившие уголовные преступления».

Детали процесса возвращения беженцев домой пока неизвестны. Однако аш-Шараа отметил, что те, кто не хочет уезжать из Германии, смогут остаться.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году и завершилась свержением президента Башара Асада в декабре 2024 года. Длительный вооружённый конфликт вызвал масштабные разрушения по всей стране, более 300 000 мирных жителей погибли, от 4,5 до 7 миллионов человек стали внутренними переселенцами, а более 5 миллионов сирийцев бежали в другие страны.

Германия приняла примерно миллион сирийских беженцев. Многие из них уже получили немецкое гражданство. Коалиционное правительство Мерца ужесточило контроль над миграцией после прихода к власти в прошлом году.

Короткая ссылка на эту страницу: