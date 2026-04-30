Трамп устроил государственный ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания во вторник провели в Белом доме государственный ужин в честь короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы.

В своём выступлении Трамп затронул тему Ирана и его ядерной программы. Он отметил, что король Карл III также согласен с тем, что у Тегерана не должно быть ядерной бомбы.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Наши страны стояли вместе, непокорно и триумфально против сил коммунизма, фашизма и тирании. Вместе мы расширили границы человеческих знаний и всегда стремились сделать этот мир более безопасным, процветающим, справедливым и свободным. Наша дружба бесценна. Это вечная связь и подлинная история необычайного героизма и мастерства».

Ранее Карл III сказал в Конгрессе США, что, несмотря на эпоху неопределённости и конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, Великобритания и США всегда будут верными союзниками, которые защищают демократию.

[Карл III, король Великобритании]:

«Мы сражались и шли вместе, защищая наши ценности. Мы торговали, внедряли инновации и творили, стояли вместе в лучшие и в худшие времена. Однако сегодня вечером мы должны ещё раз подтвердить наше партнёрство в свете вызовов от тех, кто желает нам зла, в свете рисков и развития мощных новых технологий, и в свете угрозы тем международным правилам, которые позволяли нам торговать и поддерживать баланс сил последние 80 лет».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Четырёхдневный государственный визит британской королевской четы в США проходит в период напряжённых отношений между двумя странами. Ранее Трамп неоднократно критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за недостаточную помощь в ведении войны с Ираном.

Короткая ссылка на эту страницу: