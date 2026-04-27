Не менее 20 человек погибли в результате мощного взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на..

Смертоносный взрыв на шоссе в Колумбии унёс жизни 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате мощного взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на западе Колумбии. Пострадали около 40 человек, включая пятерых детей. Власти страны назвали произошедшее терактом.

Взрыв оказался настолько мощным, что уничтожил десятки автомобилей и оставил после себя огромную воронку.

[Мигель Анхель Москеда, водитель]:

«Я слышал, как повсюду кричали и плакали люди. Казалось, наступил конец света».

Правительство страны обвиняет в теракте диссидентов, отколовшихся от марксистской повстанческой группировки ФАРК, которая в 2016 году заключила мир с властями.

Ситуация на юго-западе Колумбии очень напряжённая. Разные вооружённые формирования борются друг с другом за контроль над морскими и речными путями, ведущими к порту Буэнавентура – ключевому транзитному пункту контрабанды наркотиков в Центральную Америку и Европу.

Также боевики совершают теракты, направленные против армии, полиции и мирных жителей. На прошлой неделе произошло не менее 26 нападений, включая стрельбу в полицейском участке в сельской местности и атаку на радиолокационную станцию гражданской авиации в Эль-Тамбо. Кроме того, возле военных частей в Кали и Пальмире взорвались два заминированных автомобиля, причинив материальный ущерб.

В департаменте Каука бандиты также нелегально добывают золото для финансирования своих группировок.

