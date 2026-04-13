Экипаж «Артемиды II» вернулся в Хьюстон после лунной миссии

Дата загрузки: 2026-04-14
Экипаж миссии «Артемида II» триумфально прибыл в Хьюстон, штат Техас, на следующий день после возвращения из своего путешествия к Луне.
Капсула «Артемида II» и её экипаж из четырёх человек благополучно приводнились в Тихом океане в пятницу после почти десяти дней в космосе. Так завершилось первое более чем за полвека путешествие человека к спутнику Земли.
Сотрудники НАСА и высокопоставленные лица встретили Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и Джереми Хансена как героев. Недалеко от этого места они проходили подготовку к своей миссии.
[Рид Уайзман, командир экипажа]:
«Виктор, Кристина и Джереми, мы связаны навсегда. И никто здесь, внизу, никогда не узнает, через что только мы вчетвером прошли. Это было самое особенное событие в моей жизни».
[Виктор Гловер, пилот миссии]:
«И я хочу снова поблагодарить Бога. Конечно, моя задача – описать, через что мы прошли. Но ещё более важно выразить благодарность за то, что мы увидели, за то, что мы сделали, и за то, что я был с теми, с кем был. Это сложно выразить словами».
[Кристина Кох, астронавт]:
«Люди спрашивали наш экипаж, какие впечатления у нас остались. И, честно говоря, меня поразила не только Земля, но и вся чернота вокруг неё. Земля была просто спасательной шлюпкой, безмятежно висящей во Вселенной».
[Джереми Хансен, астронавт Канадского космического агентства]:
«Я думаю, что начну с благодарности. Благодарность моей семье. Благодарность НАСА, за его руководство. Благодарность Канадскому космическому агентству».
В общей сложности экипаж преодолел миллион 117 тысяч километров за два витка вокруг Земли и совершил кульминационный пролёт мимо Луны на расстоянии около 6400 километров от её поверхности. Это был дебютный пилотируемый испытательный полёт в серии миссий «Артемида», цель которых – возвращение людей на лунную поверхность к 2028 году.
НАСА стремится осуществить пилотируемую высадку на Луну раньше Китая, который планирует отправить свои экипажи туда примерно в 2030 году.
Короткая ссылка на эту страницу: