Экипаж «Артемиды II» вернулся в Хьюстон после лунной миссии

Экипаж миссии «Артемида II» триумфально прибыл в Хьюстон, штат Техас, на следующий день после возвращения из своего путешествия к Луне.

Капсула «Артемида II» и её экипаж из четырёх человек благополучно приводнились в Тихом океане в пятницу после почти десяти дней в космосе. Так завершилось первое более чем за полвека путешествие человека к спутнику Земли.

Сотрудники НАСА и высокопоставленные лица встретили Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристину Кох и Джереми Хансена как героев. Недалеко от этого места они проходили подготовку к своей миссии.

[Рид Уайзман, командир экипажа]:

«Виктор, Кристина и Джереми, мы связаны навсегда. И никто здесь, внизу, никогда не узнает, через что только мы вчетвером прошли. Это было самое особенное событие в моей жизни».

[Виктор Гловер, пилот миссии]:

«И я хочу снова поблагодарить Бога. Конечно, моя задача – описать, через что мы прошли. Но ещё более важно выразить благодарность за то, что мы увидели, за то, что мы сделали, и за то, что я был с теми, с кем был. Это сложно выразить словами».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Кристина Кох, астронавт]:

«Люди спрашивали наш экипаж, какие впечатления у нас остались. И, честно говоря, меня поразила не только Земля, но и вся чернота вокруг неё. Земля была просто спасательной шлюпкой, безмятежно висящей во Вселенной».

[Джереми Хансен, астронавт Канадского космического агентства]:

«Я думаю, что начну с благодарности. Благодарность моей семье. Благодарность НАСА, за его руководство. Благодарность Канадскому космическому агентству».

В общей сложности экипаж преодолел миллион 117 тысяч километров за два витка вокруг Земли и совершил кульминационный пролёт мимо Луны на расстоянии около 6400 километров от её поверхности. Это был дебютный пилотируемый испытательный полёт в серии миссий «Артемида», цель которых – возвращение людей на лунную поверхность к 2028 году.

НАСА стремится осуществить пилотируемую высадку на Луну раньше Китая, который планирует отправить свои экипажи туда примерно в 2030 году.

Короткая ссылка на эту страницу: