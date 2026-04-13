Самый древний осьминог оказался не осьминогом

Окаменелость возрастом около 300 миллионов лет, которую считали останками древнейшего осьминога, как оказалась, относится к представителю другой группы морских животных. К такому выводу пришли учёные Университета Рединга в Великобритании.

Исследование показало, что останки, внесённые в Книгу рекордов Гиннесса как самый ранний осьминог, на самом деле принадлежат родственнику наутилуса – головоногому моллюску с щупальцами и раковиной.

Образец размером с человеческую ладонь нашли в районе Мейзон-Крик в штате Иллинойс – месте, богатом окаменелостями эпохи до появления динозавров. Находка с самого начала вызвала споры среди специалистов.

[Томас Клементс, зоолог Университета Рединга]:

«Около восьми лет назад мы получили этот образец и использовали все возможные методы анализа, чтобы понять, что это. И оказалось, что это действительно очень сложная задача».

При повторном изучении учёные обнаружили внутри окаменелости особую структуру с зубцами, характерную для моллюсков.

[Томас Клементс, зоолог Университета Рединга]:

«Мы нашли скрытую анатомическую особенность под поверхностью породы – радулу. Это своего рода лента с зубами, которая есть у всех моллюсков. Количество зубов многое говорит о принадлежности организма. У осьминогов их определённое число, а здесь зубов оказалось больше, значит, это не осьминог».

Количество зубцов совпало с характеристиками другого ископаемого моллюска, ранее найденного в том же регионе.

Первоначальная классификация 2000 года предполагала, что осьминоги появились значительно раньше. Теперь самым древним известным осьминогом остаётся находка возрастом около 90 миллионов лет.

По словам исследователей, ошибка могла возникнуть из-за того, что организм разложился и потерял раковину до окаменения.

[Томас Клементс, зоолог Университета Рединга]:

«Он выглядел как полностью сформировавшийся глубоководный осьминог, но живший 300 миллионов лет назад. Разрыв с ближайшими находками слишком большой, и это заставляло учёных сомневаться. Некоторые даже предполагали, что это вообще не моллюск».

После публикации исследования Книга рекордов Гиннесса исключила эту окаменелость из списка древнейших осьминогов.

