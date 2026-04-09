«Воспоминания на всю жизнь»: участники миссии НАСА «Артемида II» делятся впечатлениями о полёте

Свою первую пресс-конференцию из космоса провели участники миссии НАСА «Артемида II». В начале этой недели астронавты обогнули Луну, увидели её обратную сторону и установили новый мировой рекорд, удалившись от Земли на 407 000 километров.

Корабль «Орион» возвращается, а его экипаж делится впечатлениями о полёте. Кристина Кук говорит, что всем понравилось жить на борту «Ориона».

[Кристина Кук, астронавт НАСА]:

«Мне будет не хватать этой жизни рядом с членами экипажа, нашей общей цели, общей миссии и возможности работать над ней с полной отдачей каждый день, преодолевая сотни тысяч километров при поддержке команды на Земле».

Астронавты рассказывают, что увидели много интересного. Во время полёта они постоянно вели научную работу и теперь доставят на Землю уникальные сведения и фотографии.

[Виктор Гловер, астронавт НАСА]:

«Всё самое интересное вернётся с нами. Появится ещё много фотографий и много историй. Но я пока даже не начал осмысливать то, через что мы прошли, а у нас впереди ещё два дня. И предстоит полёт в атмосфере, когда корабль будет похож на огненный шар. Это тоже нечто невероятное».

Астронавт НАСА Виктор Гловер уверен, что воспоминания и мысли об этом полёте останутся с ним на всю жизнь. А канадец Джереми Хансен отмечает, что работать в космосе очень сложно.

[Джереми Хансен, канадский астронавт]:

«Мы далеко от дома. Учиться надо на протяжении всего пути. Центр управления полётами тоже учится. На Земле проходит много испытаний, но финальный тест – это когда летишь со всем этим оборудованием в космос, и это сложная задача».

Миссия «Артемида II» длится почти десять дней. Корабль «Орион» возвращается 10 апреля в три часа ночи по московскому времени. Он войдёт в атмосферу Земли со скоростью 38 000 километров в час, а затем приводнится у побережья Сан-Диего в штате Калифорния.

