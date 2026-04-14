Греческий ресторатор из Салоников пытается зарегистрировать суп под названием паца в списке культурного наследия ЮНЕСКО как..

Греция и Турция спорят за право на суп из требухи

Греческий ресторатор из Салоников пытается зарегистрировать суп под названием паца в списке культурного наследия ЮНЕСКО как исключительно греческое блюдо.

Димитрис Царухас собрал досье вместе с городскими властями и исследователями, чтобы доказать историческую связь блюда с греческой культурой. Он утверждает, что рецепт уходит корнями в античность и связан с описаниями в «Одиссее».

[Димитрис Царухас, владелец ресторана]:

«Во время расправы над женихами на пире Пенелопы есть явное упоминание супа из требухи: говорится о желудках, наполненных жиром и кровью. Если это не он, то что тогда?»

Это вызвало резкую реакцию в Турции, где аналогичный суп ишкембе считают частью национальной кухни.

Местные СМИ уже обвиняют Грецию в попытке присвоить блюдо, которое в стране считается традиционным на протяжении столетий. В Стамбуле суп из требухи считается ночной едой и средством от похмелья.

Турецкие источники ссылаются на записи путешественника XVII века Эвлии Челеби, который писал, что в видел в Стамбуле людей, продающих такой суп.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Али Тюркмен, владелец ресторана]:

«Как и с пахлавой и многим другим, они хотят назвать это своим. Но им будет трудно доказать, что это уникально для них. Это часть нашей культуры на протяжении веков».

Суп готовят по-разному: в Греции чаще используют не только требуху, но и ноги животного, тогда как в Турции ограничиваются желудком. Однако в обеих странах блюдо подают круглосуточно, особенно для тех, кто ищет сытную еду после ночных застолий.

[Энгин Чакар, житель Стамбула]:

«Это блюдо от наших дедов и матерей. Думаю, греки зря пытаются бороться».

Этот спор стал очередным в длинной серии кулинарных разногласий между странами. Ранее аналогичные конфликты возникали вокруг кофе, йогуртовых соусов, фаршированных виноградных листьев и пахлавы.

Короткая ссылка на эту страницу: