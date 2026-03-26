Розовое море цветущих персиков в Греции привлекло тысячи туристов

Тысячи туристов приехали в город Верия на севере Греции. Здесь началось цветение персиковых деревьев. Розовыми цветами покрылись около 170 квадратных километров равнины в крупнейшем персиковом регионе страны.

В последние годы местное Управление туризма стало проводить в садах специальные весенние мероприятия. В программе – фотосъёмки, велосипедные прогулки и продвижение продукции местных фермеров.

[Джанна Пилициду, глава Управления туризма Верии]:

«Каждый год мы встречаем весну праздниками на полях, приглашая людей посетить нас и прочувствовать атмосферу. Это то, что люди должны увидеть хотя бы раз в жизни, потому что это огромная территория: равнина площадью 170 квадратных километров, которая полностью окрашивается в розовый цвет».

В этом году только за двое выходных фестиваль посетили тысячи людей. При этом приехали не только жители Греции, но и туристы из других европейских стран.

[Уэсли ван Эйк, блогер из Нидерландов]:

«Я хочу, чтобы люди в Голландии и Бельгии знали, какие удивительные места ещё остались, помимо тех, которые уже известны. Например, Верия. Конечно, всё больше людей узнают о ней, но нужно прочувствовать это, побывать здесь. Надеюсь, я смогу выразить свои впечатления от этого места».

Такие события помогают одновременно продвигать регион в качестве туристического направления и поддерживать производителей персиков.

Местные отели в период цветения заполнены и в будни, и в выходные.

[Анастасиос Халкидис, глава сельскохозяйственной ассоциации Верии]:

«Чтобы всё это произошло, нужен очень большой труд, очень много усилий с нашей стороны, со стороны фермеров».

Персиковые деревья в Верии обычно цветут с середины марта до середины апреля.

