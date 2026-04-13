Тысячи украшенных пасхальных яиц: уникальные коллекции хранят два музея в Румынии

Украшение росписью пасхальных яиц для румынской художницы Летиции Оршивски – семейная традиция, начатая её прабабушкой и..

Украшение росписью пасхальных яиц для румынской художницы Летиции Оршивски – семейная традиция, начатая её прабабушкой и прадедушкой. А увидеть искусные творения можно в Музее яиц в городке Вама. Художница открыла его более 30 лет назад.

Здесь хранятся не только её изделия. Многие экспонаты созданы дизайнерами из разных стран. В целом в музее представлено 16 000 яиц, для украшения которых использованы различные техники.

[Летиция Оршивски, владелица Музея яиц]:

«Техника гравировки входит в число старейших техник декорирования. Её широко используют в Западной Европе, германские народы тоже часто её применяли, но техника акварели встречается чаще всего».

Основательница музея рассказывает, что яйцо как символ используют не только в христианском мире.

[Летиция Оршивски, владелица Музея яиц]:

«Для турок это символ силы человека, и мы находим расписные яйца из тяжёлого фарфора или даже из камня. Азиатский мир представлен яйцами с ужасающими масками. Это ритуальные яйца для отпугивания зла. У нас есть черепашье яйцо из Вьетнама. Такие яйца служат талисманами в буддийских семьях. А в Китае яйца преподносят в качестве свадебного подарка».

В музее можно увидеть яйца эму, крокодилов и даже окаменелое яйцо динозавра. В целом здесь представлены экспонаты из 70 стран.

А это музей в Молдовице. В его залах также выставлены 16 000 яиц. Но создал их один человек – художница Лючия Кондря. За 50 лет творчества она расписала более 30 000 яиц.

[Отилия Маху, дочь художницы]:

«Наш музей уникален и отличается от всего, что касается расписанных пасхальных яиц. Нигде в мире вы не найдёте такого количества творений одного художника в одном месте».

Художница создала много техник для украшения яиц. 14 из них запатентовала. Многие её работы хранятся в частных коллекциях и музеях по всему миру, и даже в королевских домах.

