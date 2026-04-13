fb pixel
Телеканал NTD

Londonmaxxing: новый тренд меняет взгляд на Лондон

Londonmaxxing: новый тренд меняет взгляд на Лондон

Тренд Londonmaxxing распространяется в социальных сетях и меняет отношение к Лондону. Пользователи делятся личным опытом и..

Дата загрузки: 2026-04-14

Londonmaxxing: новый тренд меняет взгляд на Лондон

Тренд Londonmaxxing распространяется в социальных сетях и меняет отношение к Лондону. Пользователи делятся личным опытом и показывают город с хорошей стороны, бросая вызов стереотипам.

Идея в том, чтобы исследовать город с любопытством и находить новые места за пределами привычных маршрутов. Авторы контента рассказывают о скрытых локациях и необычных сочетаниях исторической и современной архитектуры.

[Кэндис Солтерс, блогер]:
«Можно выбрать маршрут, которым обычно не идёшь, и по пути найти что-то скрытое. Лондон – это город контрастов. За секунду можно перейти от исторического памятника к современному району, и это делает его невероятным».

Тренд стал популярным на фоне критики, которая звучит в адрес Лондона. Многие говорят, что город небезопасный, дорогой и приходит в упадок.

[Кэндис Солтерс, блогер]:
«Мне кажется, Londonmaxxing – это противоядие от многих негативных стереотипов о Лондоне. Его легко представить мрачным местом, где ты только работаешь и живёшь, но это странно, потому что это один из лучших городов в мире. Это попытка вернуть ощущение его красоты».

Мэр Лондона Садик Хан также поддержал тренд. Он отмечает, что это инициатива не властей, а обычных жителей города.

[Садик Хан, мэр Лондона]:
«Я не утверждаю, что Лондон идеален. Но, по данным TripAdvisor, мы город номер один для туристов. По оценкам Residence и Ipsos, это лучший город в мире. А на прошлой неделе мы получили награду, которую можно сравнить с Нобелевской премией для городов».

Тренд продолжает набирать популярность и формирует новый образ Лондона через личный опыт его жителей и гостей.

Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...