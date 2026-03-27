Новая выставка об истории модного дома Schiaparelli открывается в Лондоне

От свитеров с необычным принтом до платьев для церемонии вручения премии «Оскар». В Лондоне открывается выставка,..

От свитеров с необычным принтом до платьев для церемонии вручения премии «Оскар». В Лондоне открывается выставка, посвящённая модному дому Schiaparelli. Она прослеживает почти столетнюю историю бренда, от его основательницы Эльзы Скиапарелли до нынешнего американского дизайнера Дэниела Роузберри.

Платья, шляпы, перчатки и украшения: экспозиция включает более 200 экспонатов.

Уроженка Италии Эльза Скиапарелли основала одноимённый парижский модный дом в 1927 году, начав с вязаных изделий. Затем она объединила моду и искусство, сотрудничая с такими художниками, как Сальвадор Дали и Жан Кокто, чьи рисунки украшали её творения.

Будучи соперницей Коко Шанель, она была известна тем, что в своих дизайнерских решениях бросала вызов условностям. Так, она создала платье с принтом в виде лобстера и шляпу, напоминающую перевёрнутую туфлю.

[Соннет Стэнфилл, куратор выставки]:

«Эльза Скиапарелли одевала смелых и неординарных женщин, не боявшихся выделяться из толпы».

Скиапарелли, закрывшая свою студию в 1954 году из-за финансовых трудностей, умерла в 1973 году в возрасте 83 лет.

Позже бренд приобрёл основатель итальянской компании по производству кожаных изделий Tod’s Диего Делла Валле. Он перезапустил компанию в 2012 году.

С 2019-го креативным директором модного дома Schiaparelli остаётся американский дизайнер Дэниел Роузберри. Среди его творений, представленных на выставке, – красное платье, в котором певица и актриса Ариана Гранде выступала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2025 году.

[Соннет Стэнфилл, куратор выставки]:

«Что действительно впечатляет в работах Дэниела Роузберри, так это то, что он обращается к истории дома, но делает это очень деликатно. Он не привязан к архивам, и поэтому адаптирует драматичные силуэты, необычные цветовые сочетания и техники высокой моды для современной аудитории».

Выставка продлится в музее Виктории и Альберта до ноября.

