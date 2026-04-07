Виртуальная реальность позволяет полностью погрузиться в эпоху динозавров

Виртуальное путешествие на 150 миллионов лет назад стало доступно пользователям VR. Новый проект Age of Dinosaurs..
Дата загрузки: 2026-04-07
Виртуальное путешествие на 150 миллионов лет назад стало доступно пользователям VR. Новый проект Age of Dinosaurs позволяет игрокам буквально оказаться среди доисторических гигантских животных и даже с ними взаимодействовать.
Разработкой занималась компания Sandbox VR совместно с экспертами и Музеем естественной истории в Лондоне. В проекте использовали технологии полного отслеживания движений тела и тактильной отдачи.
Создатели уделили внимание мельчайшим деталям: от формы зубов до структуры кожи и поведения животных. Воссозданы также растения и окружающая среда доисторического мира.
[Майкл Хэмпден, креативный директор Sandbox VR]:
«Людям стоит ожидать максимально точного представления доисторического мира, которое сегодня возможно. Рабочее название проекта было «Машина времени», и именно это мы хотели создать – не просто то, что можно увидеть, а то, с чем можно взаимодействовать, что можно почувствовать, где можно ходить среди динозавров и ощущать их шаги».
В создании моделей динозавров и их поведения принимали участие учёные. Благодаря этому удалось обеспечить научную достоверность.
[Даррен Нейш, палеонтолог и научный консультант]:
«Это сотрудничество мечты. Я могу работать с командой и рассказывать, как должны выглядеть животные, как они должны вести себя, какие интересные идеи можно добавить в анимацию. Мы также воссоздавали растения и окружение максимально точно, чтобы создать полностью погружающий доисторический мир».
Проект запустили на всех площадках Sandbox VR 3 апреля.
Короткая ссылка на эту страницу: