Дата загрузки: 2026-04-14

Фестиваль сакуры недалеко от горы Фудзи отменили, но туристы всё равно едут

Цветущая японская вишня на фоне горы Фудзи – впечатляющее зрелище. Но в этом году фестиваль сакуры отменили, что, впрочем, ничуть не оттолкнуло туристов. Они часами стоят в очереди ради того, чтобы пять минут постоять на смотровой площадке и полюбоваться всемирно известными видами.

[Фрэнсис, турист из США]:
«Ожидание того стоило».

Фестиваль сакуры в Фудзиёсиде отменили из-за неподобающего поведения туристов. Каждый день в небольшой город приезжают 10 000 путешественников и создают местным жителям множество проблем. Люди жалуются на вечные пробки на дорогах, переполненные магазины, кучи мусора и невежливость иностранцев, которые стучат в частные дома и просятся в туалет.

[Масатоси Хада, сотрудник администрации Фудзиёсиды]:
«Мы решили отменить фестиваль в этом году, потому что сюда, где проживает немало людей, приезжает много туристов. Сложно обеспечить безопасную и комфортную среду для местных жителей».

Местные жители называют наплыв путешественников «туристическим загрязнением».

[Хитоси Мори, местный житель]:
«Невозможно выехать на машине. Сходить в магазин можно только вечером или рано утром. Поэтому я покупаю продукты раз в неделю. Всё это одновременно и хорошо, и раздражает».

Зато наплыву туристов рады местные предприниматели. В последние годы открылось много новых магазинчиков.

[Кёко Фунакубо, продавщица]:
«Когда-то улицы здесь были пустыми. Магазины не работали. Но сейчас открылись разные новые магазины. Люди снова активны. Поэтому приятно видеть, как район оживает».

Чрезмерный туризм беспокоит людей и в других популярных городах Японии, таких как Киото и Камакура. Между тем чиновники хотят достичь экономического подъёма за счёт иностранных путешественников. Правительство надеется увеличить их число с 40 до 60 миллионов к 2030 году.

