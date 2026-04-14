Сотни мирных жителей погибли в результате авиаудара ВВС по рынку в Нигерии

Не менее 200 человек, включая женщин и детей, предположительно, погибли в результате авиаудара по деревенскому рынку в Нигерии. Десятки получили ранения, в том числе тяжёлые. Авиаудар нанесли правительственные ВВС.

Раненых распределили по больницам в штатах Борно и Йобе. По словам врачей, у многих пациентов травмы конечностей. Также есть ранения в голову и живот.

[раненый]:

«Я пошёл на рынок и купил двух овец и лошадь. Вдруг появился самолёт и атаковал нас. Примерно 30 человек погибли на месте. Я в числе выживших, но получил ранение в ногу».

Инцидент произошёл, когда нигерийские военные самолёты преследовали исламистских повстанцев в штате Борно. После завершения операции ВВС заявили, что успешно нанесли удар по «террористическому анклаву и логистическому центру» джихадистов рядом с деревней Джилли на границе Борно и Йобе.

Позже местные власти сообщили, что авиаудар был нанесён по боевикам и «некоторые люди, посещавшие рынок, пострадали».

ВВС Нигерии заявили, что начали расследование после сообщений о жертвах среди гражданского населения.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Подобные трагические ошибки происходили в Нигерии и раньше. По данным агентства AP, с 2017 года в результате таких инцидентов погибло не менее 500 мирных жителей.

Аналитики в области безопасности указывают на пробелы в сборе разведывательной информации в Нигерии, а также на недостаточную координацию между наземными войсками и авиацией.

Короткая ссылка на эту страницу: