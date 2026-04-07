Вооруженные бандиты в Пасху атаковали церковь в Нигерии: пятеро убитых

Дата загрузки: 2026-04-07

Вооружённые бандиты напали на прихожан церкви во время пасхальной службы на северо-западе Нигерии. Пять человек погибли. Также боевики попытались похитить 31 человека. Однако вскоре прибывшие военные вступили в ожесточённую перестрелку и спасли людей.

Нападение произошло рано утром в деревне Арико в штате Кадуна. К церкви подъехало много мотоциклов, а потом кто-то крикнул, что это бандиты. Все бросились бежать.

[Сандей Гаджере, пастор]:
«Бандиты стали преследовать и убивать людей. Не прошло и 20 минут, как всё закончилось».

Сейчас местные жители хоронят жертв атаки. У одного мужчины погиб отец, а в декабре бандиты убили брата.

[Тимоти Вазири, сын погибшего]:
«Это трагедия для всей семьи. Мы опустошены и подавлены».

Между тем, по данным нигерийских военных и чиновников, в пасхальное воскресенье произошли три отдельных атаки на сельские общины, в результате чего погибли более 20 человек.

Насилие в Нигерии длится уже много лет. На фермеров-христиан нападают скотоводы-мусульмане, чтобы занять земли под выпас скота. Также действуют исламистские группировки.

