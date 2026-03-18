Два человека погибли в Израиле после ответного удара Ирана кассетными ракетами

Это улицы израильского города Холон недалеко от Тель-Авива после ночного ракетного удара Ирана. Сообщается о гибели двоих человек. Также повреждены здания и сгорели автомобили.

В этом густонаселённом городе находятся ключевые военные объекты Израиля. Местные жители рассказывают о том, что произошло.

[местная жительница]:

«Зазвучала сирена, мы зашли в убежище и услышали ужасный взрыв. Когда нам разрешили выйти, мы вышли на балкон, потому что чувствовался запах гари. Мы увидели огонь, спустились вниз и увидели, что здесь всё взорвано».

Сообщается, что Иран нанёс удар ракетами с кассетными боеголовками. Они распадаются в воздухе и распространяются на большую площадь, что затрудняет их перехват. Как сообщили иранские СМИ, это было местью за убийство Израилем главы иранской службы безопасности Али Лариджани. Он был близким соратником покойного верховного лидера Али Хаменеи.

Иран подтвердил во вторник, что днём ранее в результате израильского удара Али Лариджани был убит. Он возглавлял Высший совет национальной безопасности и считался одним из самых влиятельных людей в стране. Также в результате израильского удара погибли сын Лариджани и его заместитель Алиреза Баят.

Между тем президент США Дональд Трамп критикует союзников за отказ помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива – ключевого морского пути для мировых поставок нефти. Он сказал, что страны НАТО и другие ключевые партнёры отказались участвовать. Это, по его словам, было ошибкой.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пролив остаётся в значительной степени закрытым. Из-за этого цены на нефть продолжают расти.

Короткая ссылка на эту страницу: