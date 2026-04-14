Дональд Трамп подтвердил блокировку судов, связанных с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные начали блокаду судов, покидающих иранские порты.

[журналист]:

«Блокада началась, сэр?»

[Дональд Трамп, президент США]:

«Да, началась. В десять часов».

Он предупредил, что любой иранский корабль, который приблизится к американской морской блокаде, будет «ликвидирован». Центральное командование США также заявило, что блокада будет применяться к судам всех стран, входящим или выходящим из иранских портов в Персидском и Оманском заливах.

Трамп добавил, что Иран связался с ним в понедельник и хотел заключить сделку. Однако он не одобрит никакого соглашения, которое позволит Тегерану обладать ядерным оружием.

Представитель иранских военных назвал любые ограничения США на международное судоходство «пиратством».

Союзники по НАТО, включая Великобританию и Францию, заявили, что не будут участвовать в блокаде.

Вместо этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в понедельник парламенту, что он и президент Франции Эммануэль Макрон созовут саммит лидеров, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

В выходные переговоры между Вашингтоном и Тегераном в столице Пакистана не привели к соглашению. Ранее стороны договорились о двухнедельном прекращении огня.

