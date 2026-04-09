Израиль нанёс авиаудары по «Хезболле» в Ливане на фоне прекращения огня

В среду Израиль нанёс по Ливану массированные авиаудары. Большинство было по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

Одновременно вступило в силу хрупкое прекращение огня между США и Ираном. Израиль также к нему присоединился. Однако ранее он заявлял, что оно не будет распространяться на действия ЦАХАЛа в Ливане. Оттуда обстрелы израильской территории ведёт группировка «Хезболла», которая поддерживает Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что может возобновить атаки на Тегеран.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«У нас ещё есть цели, которых нужно достичь. И мы достигнем их либо путём соглашения, либо путём возобновления боевых действий. Мы готовы вернуться к боевым действиям в любой необходимый момент. Мы держим палец на спусковом крючке».

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил, что приостанавливает свои планы по массированной атаке на Иран после установленного им крайнего срока в 8 вечера. Он сообщил, что договорился с Ираном о двухнедельном прекращении огня. Официальные лица в Тегеране это подтвердили.

Ожидается, что в субботу начнутся переговоры при посредничестве Пакистана.

При этом иранская сторона уже говорит, что Израиль нарушил режим прекращения огня, усилив удары по Ливану, и что при таких условиях переговоры с Вашингтоном были бы «неразумными».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на переговорах, ответил, что Тегеран, по-видимому, неправильно понял условия.

[Джей Ди Вэнс, вице-президент США]:

«Я думаю, иранцы считали, что прекращение огня включает Ливан, но это не так. Мы никогда не давали такого обещания, мы никогда не указывали на то, что это будет так».

Тем временем, обстановка с движением судов через Ормузский пролив практически не изменилась. Об этом говорят данные отслеживания судов, опубликованные в четверг.

Ещё перед заключением перемирия Дональд Трамп сказал, что полное и безопасное открытие этого ключевого водного пути является обязательным условием сделки.

Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мирового объёма экспорта нефти и природного газа.

