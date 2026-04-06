Дональд Трамп выдвинул ультиматум Ирану

Президент США Дональд Трамп установил новый крайний срок для открытия Ираном Ормузского пролива. В противном случае он пообещал Ирану атаки на электростанции и мосты, заявив, что у Тегерана есть время до вечера вторника.

Трамп также сказал, что не исключает отправки американских сухопутных войск в Иран, если режим не откроет пролив к установленному сроку.

В тот же день он сообщил телеканалу Fox News, что Иран ведёт переговоры, и сделка может быть заключена к понедельнику.

Иран ответил на угрозы Трампа. Корпус стражей исламской революции на государственном телеканале заявил, что если нападения на гражданские объекты повторятся, следующая фаза операции будет более интенсивной и масштабной.

Ранее в воскресенье Трамп объявил, что американские войска успешно спасли второго американского военнослужащего, чей истребитель F-15 Strike Eagle был сбит над Ираном. Первый лётчик был спасён ранее.

Президент заявил, что десятки американских самолетов поддерживали поисково-спасательную операцию, которая продолжалась с момента сбития двухместного истребителя 2 апреля.

Трамп назвал это одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США, заявив, что это было «пасхальным чудом».

Короткая ссылка на эту страницу: