Трамп сообщил, что США «очень скоро» покинут Иран

Дата загрузки: 2026-04-08
Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что американская армия прекратит военную операцию в Иране в ближайшее время.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Я бы сказал, что в течение двух недель, может быть, трёх. Мы наносим очень сильные удары. Прошлой ночью мы уничтожили огромное количество предприятий по производству ракет. Как вы, наверное, читали или писали».
[журналист]:
«Извините, прерываю, США уйдут или закончат войну?»
[Дональд Трамп, президент США]:
«Думаю, через две-три недели мы уйдём».
Он также добавил, что США продолжают уничтожать объекты в Иране, включая мосты.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Когда мы почувствуем, что они надолго застряли в каменном веке и не смогут создать ядерное оружие, тогда мы уйдём, независимо от того, будет ли у нас сделка. Она сейчас не имеет значения. Возможно, у нас будет сделка, потому что они хотят заключить сделку. Они хотят заключить сделку больше, чем я».
Кроме того, Трамп ответил на вопрос о том, когда в США снизятся цены на топливо.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Всё, что мне нужно сделать, это уйти из Ирана. Мы это сделаем очень скоро, и цены рухнут».
А госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что США придётся пересмотреть отношения с НАТО после войны с Ираном.
По его словам, альянс превратился в одностороннюю дорогу, где Америка просто должна защищать Европу. Но когда ей нужна помощь союзников, они отказывают США в праве на размещение баз и в разрешении на пролёт.
Боевые действия начались 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил собственными атаками на Израиль и страны Персидского залива, где расположены американские базы.
