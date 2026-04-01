Трамп сообщил, что США «очень скоро» покинут Иран

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме, что американская армия прекратит военную операцию в Иране в ближайшее время.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я бы сказал, что в течение двух недель, может быть, трёх. Мы наносим очень сильные удары. Прошлой ночью мы уничтожили огромное количество предприятий по производству ракет. Как вы, наверное, читали или писали».

[журналист]:

«Извините, прерываю, США уйдут или закончат войну?»

[Дональд Трамп, президент США]:

«Думаю, через две-три недели мы уйдём».

Он также добавил, что США продолжают уничтожать объекты в Иране, включая мосты.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Когда мы почувствуем, что они надолго застряли в каменном веке и не смогут создать ядерное оружие, тогда мы уйдём, независимо от того, будет ли у нас сделка. Она сейчас не имеет значения. Возможно, у нас будет сделка, потому что они хотят заключить сделку. Они хотят заключить сделку больше, чем я».

Кроме того, Трамп ответил на вопрос о том, когда в США снизятся цены на топливо.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Всё, что мне нужно сделать, это уйти из Ирана. Мы это сделаем очень скоро, и цены рухнут».

А госсекретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что США придётся пересмотреть отношения с НАТО после войны с Ираном.

По его словам, альянс превратился в одностороннюю дорогу, где Америка просто должна защищать Европу. Но когда ей нужна помощь союзников, они отказывают США в праве на размещение баз и в разрешении на пролёт.

Боевые действия начались 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил собственными атаками на Израиль и страны Персидского залива, где расположены американские базы.

