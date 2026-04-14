В Анголе затопило важную железную дорогу

В Анголе из-за наводнения остановлено движение поездов по важному железнодорожному коридору Лобиту. По нему транспортируют критически..

В Анголе из-за наводнения остановлено движение поездов по важному железнодорожному коридору Лобиту. По нему транспортируют критически важные минералы, в том числе медь и кобальт.

В результате сильных дождей вышли из берегов местные реки. Железнодорожная компания Lobito Atlantic Railway сообщила, что затоплены мосты через реку Хало между станциями Кубаль и Каимбамбо, а также мост через реку Кавако. Повреждены железнодорожные пути.

Также затоплены жилые дома. Некоторые жители потеряли всё имущество.

[местный житель]:

«Это трагедия. Некоторые люди находились у стены Кавако, и к тому времени, когда мы это поняли, металлический мост уже рухнул. Потом мы испугались, когда вода начала подниматься и затоплять наши дома. Когда она достигла наших домов, многое было потеряно – рис и всё остальное. Нет слов».

Когда удастся возобновить сообщение, в железнодорожной компании не сообщают.

В 2022 году Ангола предоставила консорциуму Lobito Atlantic Railway 30-летнюю концессию на эксплуатацию железнодорожной линии и обеспечение быстрого маршрута для экспорта меди и кобальта из ДР Конго в порт Лобиту на Атлантическом побережье.

Кроме того, поезда перевозят серу в обратном направлении на рудники ДРК, а также – сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары из порта.

