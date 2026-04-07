Трамп угрожает «полным уничтожением» Ирана после истечения срока

Дата загрузки: 2026-04-07
[Дональд Трамп, президент США]:
«Вся страна может быть уничтожена за одну ночь. И эта ночь может наступить завтра».
В понедельник президент США Дональд Трамп выступил с новой угрозой в адрес Ирана. Он предупредил Тегеран, что тот должен заключить сделку к вечеру вторника, иначе ему грозят масштабные бомбардировки электростанций и мостов.
[репортёр]:
«Вторник, 8 вечера, – ваш окончательный срок?»
[Дональд Трамп, президент США]:
«Да».
Трамп добавил, что Иран внёс предложение о прекращении конфликта, но оно не соответствует требованиям США.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Они внесли предложение, и это важное предложение. Это важный шаг. Этого недостаточно, но это очень важный шаг».
В понедельник Иран заявил, что хочет окончательного прекращения войны с США и Израилем, и отверг призывы открыть проход по Ормузскому проливу.
А министр обороны США Пит Хегсет заявил на брифинге в Белом доме, что по Ирану будет нанесена самая масштабная волна авиаударов за всю войну.
[Пит Хегсет, министр обороны США]:
«По указанию президента, сегодня будет нанесено наибольшее количество ударов с первого дня этой операции. Завтра – ещё больше, чем сегодня. И тогда Иран встанет перед выбором».
В адрес администрации Трампа звучит критика, что авиаудары по гражданским электростанциям можно будет приравнять к военным преступлениям. Однако Трамп сказал, что настоящим преступлением было бы получение Ираном ядерного оружия.
Он также подробно рассказал о спасательной операции по поиску в Иране сбитого американского лётчика в выходные.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Он взбирался по отвесным скалам, сильно истекая кровью, сам обрабатывал свои раны и связался с американскими силами, чтобы сообщить своё местоположение».
Директор ЦРУ Джон Ратклифф сообщил, что его ведомство использовало дезинформацию, чтобы убедить иранцев, что лётчик находится в другом месте.
[Джон Ратклифф, директор ЦРУ]:
«В субботу утром мы достигли нашей главной цели, обнаружив и подтвердив, что один из лучших и самых храбрых американских лётчиков жив и скрывается в горной расщелине, оставаясь невидимым для врага, но не для ЦРУ».
Трамп также заявил, что потребует от репортёра, первым сообщившего о спасении лётчика в Иране, раскрыть свой источник, и пригрозил ему тюремным заключением в случае отказа.
