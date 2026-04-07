Трамп угрожает «полным уничтожением» Ирана после истечения срока

[Дональд Трамп, президент США]:

«Вся страна может быть уничтожена за одну ночь. И эта ночь может наступить завтра».

В понедельник президент США Дональд Трамп выступил с новой угрозой в адрес Ирана. Он предупредил Тегеран, что тот должен заключить сделку к вечеру вторника, иначе ему грозят масштабные бомбардировки электростанций и мостов.

[репортёр]:

«Вторник, 8 вечера, – ваш окончательный срок?»

[Дональд Трамп, президент США]:

«Да».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Трамп добавил, что Иран внёс предложение о прекращении конфликта, но оно не соответствует требованиям США.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они внесли предложение, и это важное предложение. Это важный шаг. Этого недостаточно, но это очень важный шаг».

В понедельник Иран заявил, что хочет окончательного прекращения войны с США и Израилем, и отверг призывы открыть проход по Ормузскому проливу.

А министр обороны США Пит Хегсет заявил на брифинге в Белом доме, что по Ирану будет нанесена самая масштабная волна авиаударов за всю войну.

[Пит Хегсет, министр обороны США]:

«По указанию президента, сегодня будет нанесено наибольшее количество ударов с первого дня этой операции. Завтра – ещё больше, чем сегодня. И тогда Иран встанет перед выбором».

В адрес администрации Трампа звучит критика, что авиаудары по гражданским электростанциям можно будет приравнять к военным преступлениям. Однако Трамп сказал, что настоящим преступлением было бы получение Ираном ядерного оружия.

Он также подробно рассказал о спасательной операции по поиску в Иране сбитого американского лётчика в выходные.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Он взбирался по отвесным скалам, сильно истекая кровью, сам обрабатывал свои раны и связался с американскими силами, чтобы сообщить своё местоположение».

Директор ЦРУ Джон Ратклифф сообщил, что его ведомство использовало дезинформацию, чтобы убедить иранцев, что лётчик находится в другом месте.

[Джон Ратклифф, директор ЦРУ]:

«В субботу утром мы достигли нашей главной цели, обнаружив и подтвердив, что один из лучших и самых храбрых американских лётчиков жив и скрывается в горной расщелине, оставаясь невидимым для врага, но не для ЦРУ».

Трамп также заявил, что потребует от репортёра, первым сообщившего о спасении лётчика в Иране, раскрыть свой источник, и пригрозил ему тюремным заключением в случае отказа.

Короткая ссылка на эту страницу: