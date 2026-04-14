МВФ и Всемирный банк призвали страны не ограничивать экспорт энергоресурсов

МВФ, Всемирный банк и Международное энергетическое агентство призвали страны не вводить ограничения на экспорт энергоресурсов и не накапливать запасы. По их оценке, это усиливает крупнейший шок на мировом энергетическом рынке.

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к резкому росту цен на нефть. С конца февраля они выросли примерно на 50% и превысили 100 долларов за баррель. Ситуация осложняется перебоями поставок через Ормузский пролив, по которому проходит около пятой части мировой нефти и сжиженного газа.

Рост цен затронул также газ и удобрения, усилив риски для продовольственной безопасности. Международные организации ожидают снижения темпов экономического роста и ускорения инфляции.

[Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства]:

«Мир сталкивается с крупнейшим кризисом энергетической безопасности в истории. Это касается нефти, природного газа, а также других важных ресурсов, таких как удобрения, нефтехимия, гелий и другие. Масштаб проблемы огромен, и от неё пострадают все страны. Ни одна страна не застрахована от этого».

По данным агентства, часть стран удерживает энергоресурсы и одновременно вводит ограничения на экспорт, что дестабилизирует рынок. При этом Международное энергетическое агентство уже направило на рынок около 400 миллионов баррелей нефти из резервов.

[Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства]:

«Некоторые страны, к сожалению, добавляют эти объёмы к своим запасам и одновременно вводят экспортные ограничения. Это не успокаивает рынки. Если страны хотят продемонстрировать ответственность, им следует отказаться от таких мер».

В МВФ подчеркнули, что координация действий остаётся ключевым фактором для стабилизации ситуации и поддержки наиболее уязвимых стран.

[Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ]:

«Главный принцип – не навреди. Не вводите экспортных ограничений, которые только ухудшают дисбаланс».

