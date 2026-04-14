Лягушачий патруль: в Польше спасают амфибий от машин

В Польше волонтёры спасают лягушек и жаб, помогая им пересекать дороги во время весенней миграции к..

В Польше волонтёры спасают лягушек и жаб, помогая им пересекать дороги во время весенней миграции к местам размножения. Из-за построенной несколько лет назад трассы путь амфибий стал опасным: под колёсами машин гибнут сотни особей.

Во время брачного сезона самцы жаб передвигаются, крепко удерживаясь на спинах самок. В таком положении пары преодолевают длинный путь к водоёмам.

Каждую весну сотни добровольцев надевают светоотражающие жилеты, берут фонари и вёдра и выходят на дороги. Они собирают амфибий и переносят их в безопасное место – к болотам и прудам. К инициативе присоединяются целые семьи.

[Катажина Яцняцка, участница]:

«Это действительно впечатляет: видеть семьи с детьми, которые идут под дождём с вёдрами, в этих ярких жилетах, чтобы их было видно. Дорога узкая и опасная, а они переносят лягушек с одной стороны на другую».

Акцию организовали местные жители. Уже три года подряд они собираются весенними вечерами. По их оценкам, за это время удалось спасти около 18 тысяч амфибий.

[Лукаш Франчук, координатор «лягушачьего патруля»]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Раньше ситуация была катастрофической: лягушек давили сотнями и даже тысячами. Утром на дороге можно было увидеть массу их тел. Люди выходили собирать выживших, плакали и не могли смотреть на происходящее. Всё началось с человеческой доброты».

К инициативе присоединились и учёные. Они подчёркивают, что такие меры напрямую влияют на сохранение популяций.

[Кшиштоф Климашевский, биолог]:

«Это абсолютно оправдано. Статистика показывает, сколько особей погибает во время миграции под колёсами машин. Это снижает способность популяции к размножению. В неблагоприятных условиях это может привести к её полному исчезновению».

Подобные инициативы существуют и в других странах. В США, Германии и Франции волонтёры также помогают амфибиям безопасно преодолевать опасные участки.

Короткая ссылка на эту страницу: