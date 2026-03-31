Ханами на воде: в Токио любуются сакурой во время речной прогулки

В Токио сезон цветения сакуры в самом разгаре, и полюбоваться розово-белыми цветами можно не только в парках. Не менее эффектный вид открывается с воды.

Местным жителям и туристам предлагают совершить прогулку на небольшом судне по реке Мегуро. Вдоль её берегов высажены вишнёвые деревья. Цветущие ветки тянутся к воде, добавляя очарования пейзажу.

[Майкл, турист из США]:

«Это отличный способ насладиться погодой и цветением сакуры».

Неторопливая прогулка по реке длится час. Поездка стоит 5000 иен с человека. Это чуть больше 30 долларов США. В Японии, как и во многих других странах, топливо подорожало из-за войны в Иране. Однако владелец туристической компании цены на билеты пока не поднимает.

В Японии есть давняя традиция любования цветами – ханами. Правда, изначально это касалось цветов сливы. В VIII-IX веках национальным цветком стала сакура. В то время сакуры росли в горах, так что ханами проводили там.

Теперь японская вишня растёт в городах, причём не только на родине, но и в других странах. Традицию ханами также переняли люди разных национальностей.

