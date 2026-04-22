Почти 500 предполагаемых членов банды MS-13 предстали перед судом в Сальвадоре

Масштабный судебный процесс начался в Сальвадоре. Прокуратура обвиняет 486 предполагаемых членов банды MS-13 в совершении более 47 000 преступлений в период с 2012 по 2022 год. Эти преступления включают в себя убийства, в том числе убийства женщин на почве ненависти к ним, вымогательства, похищения и торговлю оружием.

В рамках дела также рассмотрят жестокое преступление, совершённое в марте 2022 года, когда за три дня было убито 86 человек.

В качестве доказательств прокуратура представила результаты вскрытий и баллистических экспертиз, а также показания свидетелей. Она обратилась к судье с просьбой назначить максимальное наказание за каждое преступление.

Обвиняемых содержат в пяти тюрьмах. При этом 413 подозреваемых находятся в Центре содержания под стражей для террористов. Это тюрьма строгого режима, построенная по приказу президента Сальвадора Найиба Букеле.

Правозащитные организации заявляют, что условия содержания там негуманные, заключённых пытают, за ними ведут круглосуточное наблюдение и им запрещают любые контакты с внешним миром, включая доступ к адвокату.

До прихода к власти Букеле в Сальвадоре был один из самых высоких показателей убийств в мире: 103 убийства на 100 000 жителей. В феврале 2021 года этот показатель опустился до 19, а в 2023 году – до 2,4.

Однако правозащитники заявляют, что в рамках борьбы с преступными группировками нарушается надлежащая правовая процедура. А, кроме того, полиция часто задерживает людей, не имеющих никакого отношения к бандам.

