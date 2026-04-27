Этот проект железной дороги протяженностью более 1600 километров создавали для развития бедного юга Мексики. Но пока..

Почему «Поезд майя» в Мексике не оправдал ожиданий

Этот проект железной дороги протяженностью более 1600 километров создавали для развития бедного юга Мексики. Но пока он оставил лишь след разочарования.

Спустя два года после запуска «Поезд майя» стоимостью 25 миллиардов долларов испытывает трудности. Продажа билетов покрывает лишь небольшую часть операционных расходов, а построенные вдоль маршрута отели в основном пустуют.

Несмотря на обещания правительства, местные общины вблизи линии в штате Кинтана-Роо говорят, что они не видят особой пользы.

Прямо над домом Марии Сандры Перасы проходят линии электропередачи. Однако она по-прежнему использует арендованные солнечные батареи и генератор.

[Мария Сандра Пераса, местная жительница]:

«Мы думали, что появится электричество, что улицы отремонтируют, что нас обеспечат водой и всем остальным. Но этого не произошло».

Коренным общинам майя обещали улучшенную инфраструктуру и увеличение потока туристов. Но, как показывают правительственные данные, этого до сих пор не случилось.

[Элисео Эк, местный активист]:

«Если бы проект действительно был направлен на благо общин, станция не находилась бы в 15-20 километрах от домов. Она была бы рядом, чтобы все могли пользоваться этим видом транспорта».

Нехватку воды в городах, расположенных вдоль линии, планировали решить с помощью нового акведука. Однако местные жители жалуются, что её поставляют только в отели и рестораны.

Впрочем, нынешний президент Мексики Клаудия Шейнбаум защищает проект, называя его успешным. Она говорит, что региональное развитие не происходит в одночасье.

