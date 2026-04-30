Трамп: Ирану придётся отказаться от ядерного оружия ради сделки

Дата загрузки: 2026-04-30
США продолжают переговоры с Ираном по телефону после отмены поездки американских переговорщиков в Пакистан для встречи с представителями Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Он также заявил, что американские удары уничтожили большую часть иранской военной инфраструктуры, включая системы ПВО, радары и значительную часть предприятий по производству ракет.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Они не получат ядерного оружия. Они это знают, и почти все остальные тоже».
Трамп назвал морскую блокаду Ирана «безупречной» и заявил, что иранский флот уничтожен, а военно-воздушные силы страны «больше никогда не поднимутся в воздух».
[Дональд Трамп, президент США]:
«Теперь им остаётся только признать поражение. Просто сказать: «Мы сдаёмся». Но их экономика действительно в тяжёлом положении. Это мёртвая экономика».
По данным Пентагона, война уже обошлась США в 25 миллиардов долларов. Это первая официальная оценка стоимости конфликта.
Иран ранее пообещал продолжать препятствовать судоходству в Ормузском проливе, пока сохраняется блокада со стороны США.
Трамп же заявил, что теперь контакты между сторонами проходят дистанционно.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы сейчас ведём с ними переговоры, и нам больше не нужно каждый раз лететь 18 часов ради встречи. Мы делаем это по телефону, и это очень удобно».
По словам президента США, сделка возможна только при условии полного отказа Ирана от разработки ядерного оружия.
