Трамп: Ирану придётся отказаться от ядерного оружия ради сделки

США продолжают переговоры с Ираном по телефону после отмены поездки американских переговорщиков в Пакистан для встречи с представителями Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Он также заявил, что американские удары уничтожили большую часть иранской военной инфраструктуры, включая системы ПВО, радары и значительную часть предприятий по производству ракет.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Они не получат ядерного оружия. Они это знают, и почти все остальные тоже».

Трамп назвал морскую блокаду Ирана «безупречной» и заявил, что иранский флот уничтожен, а военно-воздушные силы страны «больше никогда не поднимутся в воздух».

[Дональд Трамп, президент США]:

«Теперь им остаётся только признать поражение. Просто сказать: «Мы сдаёмся». Но их экономика действительно в тяжёлом положении. Это мёртвая экономика».

По данным Пентагона, война уже обошлась США в 25 миллиардов долларов. Это первая официальная оценка стоимости конфликта.

Иран ранее пообещал продолжать препятствовать судоходству в Ормузском проливе, пока сохраняется блокада со стороны США.

Трамп же заявил, что теперь контакты между сторонами проходят дистанционно.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы сейчас ведём с ними переговоры, и нам больше не нужно каждый раз лететь 18 часов ради встречи. Мы делаем это по телефону, и это очень удобно».

По словам президента США, сделка возможна только при условии полного отказа Ирана от разработки ядерного оружия.

