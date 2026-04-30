ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК

ОПЕК и её фактический лидер – Саудовская Аравия – понесли серьёзные потери во вторник. Объединённые Арабские Эмираты объявили о своем выходе из группы экспортёров нефти.

Выход ОАЭ, давнего члена ОПЕК и ОПЕК+, может нанести ещё больший удар по мировому энергетическому сектору, который и так погрузился в кризис из-за войны в Иране.

Министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохамед аль-Мазруи отметил, что решение было принято после «тщательного анализа текущей и будущей политики, связанной с уровнем добычи».

Мазруи добавил, что этот шаг не окажет существенного влияния на рынок, который ранее пострадал из-за ситуации в Ормузском проливе.

Производители нефти и газа в Персидском заливе, входящие в ОПЕК, и без того испытывали трудности с экспортом сырья.

Однако узкий морской путь между Ираном и Оманом, по которому когда-то транспортировалась пятая часть мирового объёма экспорта сырой нефти и сжиженного природного газа, сегодня остаётся фактически заблокированным.

Глава отдела геополитического анализа компании Rystad Energy и бывший сотрудник ОПЕК Хорхе Леон считает, что действия ОАЭ показывают растущий раскол в регионе.

[Хорхе Леон, аналитик Rystad Energy и бывший сотрудник ОПЕК]:

«Я думаю, что мы видим две чётко разделённые группы. С одной стороны – Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и Турция, которые пытаются утвердиться как энергетические и военные лидеры региона. А с другой стороны есть ОАЭ, имеющие тесные связи с Индией, Израилем и США».

Выход ОАЭ из ОПЕК представляет собой большую победу для президента США Дональда Трампа, который ранее обвинял организацию в «обмане остального мира» путём завышения цен на нефть.

Кроме того, сами Объединённые Арабские Эмираты обвиняли другие арабские страны в том, что те недостаточно сделали для защиты от иранских атак.

ОАЭ присоединились к ОПЕК в 1967 году. После их выхода в организации останется 11 членов. Россия входит в ОПЕК+.

