Стена рухнула на людей в Бангалоре

Трагедия на юге Индии. В Бангалоре, который считается технологической столицей Индии, стена больницы обрушилась на людей.

[Сиддарамайя, глава штата Карнатака]:

«В результате обрушения стены погибли семь человек. Двое из них – дети… Двое детей и пятеро взрослых».

Массивная бетонная стена была высотой 2,5 метра. Обрушение произошло после того, как ранее в тот день после многих дней изнуряющей жары на мегаполис обрушился сильный шторм с градом. В Бангалоре, столице штата Карнатака, проживает более 12 миллионов человек. Непогода повалила деревья, нарушила движение транспорта и электроснабжение, а также вызвала затопление низин по всему городу.

Как сообщают власти, среди погибших у больницы – четверо уличных торговцев, которые пытались укрыться под стеной от ливня. Также погибли двое жителей соседнего штата Керала. Ещё три человека доставлены в больницу.

[Сайед Нияз, брат пострадавшего]:

«Из-за дождей стена внезапно обрушилась. Там было около 25 человек. Торговцы сидели в ряд. Мой брат в тяжёлом состоянии».

Глава штата Карнатака посетил пострадавших в больнице. Свои соболезнования выразил и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

