ООН требует освободить 73 задержанных сотрудников в Йемене

Дата загрузки: 2026-04-24

ООН усилила давление на хуситов в Йемене. Организация призывает освободить 73 своих сотрудников, которых удерживают боевики.

По словам представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, в Омане начались переговоры по этому вопросу. Туда прибыли сотрудник ООН Муин Шрейм, представители хуситов и дипломаты.

[Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН]:
«Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению всех произвольно задержанных сотрудников. Не только ООН, но и неправительственных организаций, гражданского общества и дипломатических миссий. Мы и наши партнёры никогда не должны становиться мишенью или подвергаться задержанию во время выполнения нашей работы».

Дюжаррик заявил, что в Йемене в заключении удерживают самую большую группу сотрудников ООН. Он также призвал государства, имеющие влияние на хуситов, добиваться освобождения задержанных.

Хуситы утверждают, что задержания связаны с вопросами безопасности и расследованием деятельности международных организаций.

[Абдулвахид Абу Рас, и. о. министра иностранных дел хуситов]:

«Главная причина того, что произошло недавно, связана исключительно с вопросами безопасности. Она связана с действиями против правительства. Ячейка внутри Всемирной продовольственной программы явно и напрямую участвовала в действиях против Правительства перемен и реконструкции».

ООН продолжает переговоры с представителями хуситов через посредников в регионе. В организации подчёркивают, что задержания сотрудников гуманитарных миссий осложняют доставку помощи жителям Йемена, где гуманитарный кризис продолжается уже больше десяти лет.

