В Индии возрождают популярность пенджабской вышивки пхулкари

Эти яркие узоры на ткани создают мастерицы из индийского штата Пенджаб. Техника называется «пхулкари», что означает «вышивка цветами». Неизвестно, когда она зародилась, но пенджабские вышивальщицы считают, что ей много сотен лет.

Сейчас традиционное мастерство стараются сохранить, поскольку его почти вытеснило фабричное производство.

Модельер Пратима Пандей в сотрудничестве с вышивальщицами подготовила модную коллекцию. Мастерицы украсили узорами сари, юбки, жакеты и современные наряды. Показ провели в Нью-Дели.

Пхулкари издавна играет важную роль в культуре пенджабцев. В этой технике вышивают повседневную одежду, а также праздничные наряды, которые становятся семейными реликвиями.

[Пратима Пандей, модельер]:

«Когда рождается девочка, мама ищет подходящий узор и начинает вышивать. Она выбирает цвет ниток и мотивы. Вышивая, она как-будто рассказывает историю, которую хочет передать дочери, чтобы та её бережно хранила».

Мастерицы не копируют узоры, а создают их сами. Вышивают штопальным швом. Используют в основном шёлковые нитки.

Опытные вышивальщицы передают знания молодому поколению.

[Лакхвиндер Каур, вышивальщица]:

«Моё призвание – вышивать в технике пхулкари. Моя цель – изучать и преподавать это искусство. Я очень привязана к своему ремеслу и вкладываю в него всю душу».

Индийский фонд «Набха» помогает пенджабским вышивальщицам. В рамках программы поддержку получили более 400 женщин из малообеспеченных семей. Им дали возможность пройти курсы по повышению квалификации, а также обучили продажам. Теперь вышивальщицы получают стабильный доход и в то же время занимаются любимым делом.

Фонд «Набха» также организует сотрудничество между вышивальщицами и модельерами, чтобы больше людей узнали об искусстве вышивания в технике пхулкари. Кроме того, проходят выставки в разных городах. Всё это поможет повысить спрос на изделия ручной работы.

