Met Gala-2026: возвращение Бейонсе и другие яркие образы

Бейонсе впервые за десять лет вышла на красную дорожку Met Gala в Нью-Йорке вместе с Jay-Z..

Бейонсе впервые за десять лет вышла на красную дорожку Met Gala в Нью-Йорке вместе с Jay-Z и их дочерью. Певица, ставшая одной из сопредседателей вечера, появилась в платье от Olivier Rousteing. Дресс-код бала в этом году – «Мода как искусство».

Met Gala традиционно проходит в первый понедельник мая и собирает средства для Института костюма Метрополитен-музея. В 2025 году организаторам удалось собрать около 31 миллиона долларов. Это был рекорд за всю историю мероприятия.

Среди громких выходов вечера – Мадонна в длинном платье Saint Laurent из сатина и кружева с полупрозрачным фиолетовым кейпом, а также Блейк Лайвли, которая к мероприятию успела урегулировать судебную тяжбу с Джастином Бальдони.

Одной из самых обсуждаемых пар стали Рианна и A$AP Rocky.

[Рианна, певица]:

«Я чувствую себя подтянутой, милой и красивой. Как жемчужина в раковине».

Медиа-персона Кела Уокер назвала возвращение Бейонсе одним из ключевых событий вечера.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Кела Уокер, медиа-персона]:

«Я думаю, Бейонсе – одна из самых ожидаемых участниц на этом Met Gala. Мы ждали её 10 лет. И всё оказалось ещё лучше, ведь это был семейный выход. Мы увидели не только Бейонсе, но и Jay-Z, и Blue Ivy. Это был настоящий семейный вечер».

Среди гостей вечера также были Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, которая традиционно курирует мероприятие.

В числе организаторов и почётных председателей – предприниматель Джефф Безос и Лорен Санчес.

Короткая ссылка на эту страницу: