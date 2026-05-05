Met Gala-2026: возвращение Бейонсе и другие яркие образы

Бейонсе впервые за десять лет вышла на красную дорожку Met Gala в Нью-Йорке вместе с Jay-Z..
Дата загрузки: 2026-05-05
Бейонсе впервые за десять лет вышла на красную дорожку Met Gala в Нью-Йорке вместе с Jay-Z и их дочерью. Певица, ставшая одной из сопредседателей вечера, появилась в платье от Olivier Rousteing. Дресс-код бала в этом году – «Мода как искусство».
Met Gala традиционно проходит в первый понедельник мая и собирает средства для Института костюма Метрополитен-музея. В 2025 году организаторам удалось собрать около 31 миллиона долларов. Это был рекорд за всю историю мероприятия.
Среди громких выходов вечера – Мадонна в длинном платье Saint Laurent из сатина и кружева с полупрозрачным фиолетовым кейпом, а также Блейк Лайвли, которая к мероприятию успела урегулировать судебную тяжбу с Джастином Бальдони.
Одной из самых обсуждаемых пар стали Рианна и A$AP Rocky.
[Рианна, певица]:
«Я чувствую себя подтянутой, милой и красивой. Как жемчужина в раковине».
Медиа-персона Кела Уокер назвала возвращение Бейонсе одним из ключевых событий вечера.
[Кела Уокер, медиа-персона]:
«Я думаю, Бейонсе – одна из самых ожидаемых участниц на этом Met Gala. Мы ждали её 10 лет. И всё оказалось ещё лучше, ведь это был семейный выход. Мы увидели не только Бейонсе, но и Jay-Z, и Blue Ivy. Это был настоящий семейный вечер».
Среди гостей вечера также были Николь Кидман, теннисистка Винус Уильямс и глобальный редакционный директор Vogue Анна Винтур, которая традиционно курирует мероприятие.
В числе организаторов и почётных председателей – предприниматель Джефф Безос и Лорен Санчес.
